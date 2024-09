Sinner-Berrettini ultim’ora pazzesca | lo hanno visto tutti!

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 19 settembre 2024), i due tennisti azzurri si caricano a vicenda in vista delle finali di Coppa Davis. Ecco quello che è successo Il conto alla rovescia per le finali di Coppa Davis è iniziato. Dopo aver conquistato il pass da prima del proprio raggruppamento, l’Italia si appresta a volare a Malaga per difendere quel titolo conquistato lo scorso anno. E ci sarà anche Jannik, che alla prima fase non ha partecipato.a Bologna (Lapresse) – Ilveggente.itSi gioca dal 19 al 24 novembre e oggi è il giorno del sorteggio. La squadra azzurra, in tutto questo, ha dimostrato di essere unita. Lo ha fatto non solo vincendo quasi tutte le partite giocate a Bologna, ma anche e soprattutto con un atteggiamento incredibile di chi era fuori e appoggiava i compagni.