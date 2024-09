Agatha Harkness è la strega più carismatica dell' Universo Marvel Chi altri poteva aspirare al titolo?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fra tutti i personaggi che fanno parte'ormai sterminatoCinematic Universe, solo l'interprete dipossiede un oggetto dal potere analogo a quello di una Gemma'Infinito, ovvero un Emmy Award per la migliore canzone originale (in WandaVision). Nemmeno Star Spangled Man, con cui Alan Menken e il paroliere David Zippel hanno cercato di ricreare l'esperienza di Irving Berlin per Captain America: il primo Vendicatore del 2011, ha ricevuto il benché minimo apprezzamento da parte'Academy, maAll Along, scritta dagli immarcescibili Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (ai quali, fra i tanti pezzi storicia Disney si deve anche Let It Go) non solo si è aggiudicato il premio, ma è anche finita a fare daal primo spin-off di WandaVision, una serie del 2021.