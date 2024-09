Viali panchine segnaletica Scatta la riqualificazione del parco Lea Garofalo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Al via i lavori didelLeadi via Goglio a Rho. Da ieri mattina nel cantiere si lavora per la sistemazione dei, in ghiaia e degradati, che verranno completamente rifatti utilizzando materiale compatto drenante ed ecologico. Inoltre verrà sistemata ladel percorso di educazione stradale allestito nel, che ogni anno viene utilizzato da molte classi delle scuole cittadine, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, per lezioni sul codice della strada. Saranno sostituiti i vecchi arredi urbani in legno con arredi più moderni, costruiti con materiali più resistenti. Mentree cestini per i rifiuti saranno in metallo. Meteo permettendo, i lavori dovrebbero terminare tra due mesi. Al termine verrà posata una targa su un platano centenario, riconosciuto dal ministero dell’Ambiente come "albero monumentale".