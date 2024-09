Chi è Christophe Hansen il nuovo commissario europeo all' agricoltura che dovrà occuparsi della prossima Pac

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Sarà un lussemburghese a presiedere i lavori per laPac:, 42 anni e membro del Ppe, è ildell’, che succede al polacco Janusz Wojciechowsky. Il neonominato avrà anche la competenzaparte food che prima faceva capo alsalute. I compiti delall'Laureato in geoscienze, scienze ambientali e gestione dei rischi,dal 2019 è stato relatore del Parlamentoper l’accordo commerciale post-Brexit con il Regno Unito. Non si è mai occupato attivamente di, ma è stato portavoceCommissione Ambiente, clima e biodiversità del Parlamento lussemburghese. Di sicuro non viene da un Paese troppo rilevante per la produzione agricola: il Lussemburgo è penultimo tra i 27 Stati membri.