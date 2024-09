Capolavoro del sestetto Affini Cattaneo Maestri Cecchini Guazzini e Masetti La staffetta mista vale oro | euro trionfo azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non solo con i singoli: aglipei vinciamo l’oro a cronometro anche con la squadra. Meglio, con la, la cosiddetta team relay, tre uomini e altrettante donne in ordine di apparizione: è la seconda volta che succede in cinque edizioni, la prima nel 2021. Gara striminzita, ancor più rispetto a quella individuale: appena sei le nazioni al via, e nemmeno con l’argenteria di casa in mostra. Non è colpa dei presenti: chi c’è il proprio dovere lo fa, l’Italia meglio di tutti. Al secondo oro in altrettante giornate arriviamo con i due finiti sul podio il giorno prima, il neocampione continentale Edoardoe Mattia, scortati da un debuttante di quasi 33 anni, il reggiano Mirco, raro esempio di continuità che gli è valsa la maglia azzurra a un’età in cui per molti inizia il declino.