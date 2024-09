Autonomie locali italiane Marrucci vicepresidente nazionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 13 settembre 2024) SAN GIMIGNANO –. Andrea, sindaco di San Gimignano e presidente di Ali Toscana, è stato eletto tra i vicepresidenti nazionali di Alidurante la XX assembleatenutasi a Roma in Campidoglio. L’assemblea ha eletto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, nuovo presidente. Gualtieri succede a Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, eletto in Parlamento europeo. Gualtieri ha proposto all’assemblea Elena Piastra (presidente di Ali Piemonte) comevicaria dell’associazione,assieme ai vicepresidenti Giovanna Bruno, sindaca di Andria (presidente di Ali Puglia) e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino (presidente di Ali Umbria).