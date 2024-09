Tutto pronto per il Salone Franchising Milano 3 giorni ricchi di temi interessanti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 12 settembre 2024) E’ pubblico il palinsesto degli eventi formativi in programma aldove si potranno ascoltare anche preziosi consigli per aprire una nuova attività in affiliazione o per far crescere un business già avviato. Digitalizzazione, internazionalizzazione, aspetti immobiliari e finanziari:ad annunciare il palinsesto ufficiale del Main Stage che animerà la prossima edizione della manifestazione, organizzata da Fierae in programma dal 26 al 28 settembre 2024 ad Allianz MiCo.