Gabrielloni Como bomber di famiglia | il fratello torna in campo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sotto il segno diTommaso(e goleador) di Alessandro). Il, come sappiamo, ha fatto il suo trionfale ritorno in Serie A dopo ben 21 anni di assenza. Uno dei top-player di questa fantastica impresa è stato senza ombra di dubbio l’attaccante Made in Jesi Alessandro. Gabri-Gol ha debuttato in Serie A in occasione del secondo tempo del primo match di campionato, perso 3-0 a Torino, contro la Juventus di Thiago Motta. In un’intervista esclusiva, realizzata nei mesi scorsi nelle Marche, Tommaso (brother di Ale) ha svelato i ‘trucchi’ e i segreti del grande trionfo del team lariano e di suoAlessandro, sempre più amato dalla piazza lombarda. Alla domanda sulla stagione dele di Alessandro, Tommaso ha dichiarato ai nostri microfoni in esclusiva: “Ale e ilhanno fatto una straordinaria stagione.