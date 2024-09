Funerali della strage di Paderno Dugnano uomo sale sull’altare e blocca la cerimonia | Ho io la soluzione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oggi 12 settembre si sono svolti nella chiesa di Santa Maria Nascente difamiglia trucidata la notte del 31 agosto dal figlio 17ennecoppia. I tre feretri sono stati portati all’internoparrocchia, rimasta per qualche minuto a porte chiuse per consentire ai familiari di pregare in solitudine. In tantissimi infatti, amici, conoscenti o semplici cittadini, sono accorsi in massa per assistere al funeralefamiglia trucidata, un caso che ha lasciato una profonda sensazione di smarrimento e di incredulità. Lutto cittadino aIl Comune di, in occasione dei, ha proclamato il lutto cittadino per testimoniare la vicinanza e il profondo senso di cordogliocomunità ai familiari.