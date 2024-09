Italia i tifosi voltano le spalle contro Israele | il motivo della protesta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Altri tre punti per l’in Nations League: la squadra di Lucianotti ha avuto la meglio dicon il punteggio di 1-2. Nel corsopartita un episodio non è passato inosservato. Girati didurante l’esecuzione dell’inno israeliano: è il gesto mostrato da una cinquantina diazzurri sul campo neutro del ‘Bozsik Stadion’ di Budapest primagara di Nations League tra. IlLaè riconducibile al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con i miliziani di Hamas. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ durante il primo tempo, lo speaker dello stadio ha fatto arrabbiare la delegazione azzurra perché per un paio di volte ha chiamato dei cori pro. Istantanea la richiesta all’Uefa da parte dello staffNazionale: “fatelo smettere”.