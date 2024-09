Cina | avvia indagine antidumping su importazioni semi di colza canadesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pechino, 09 set – (Xinhua) – Oggi lahato un’sulledididal Canada, ha dichiarato il ministero cinese del Commercio. L’iniziativa e’ stata realizzata in conformita’ alle leggi cinesi e alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha dichiarato il ministero. Esistono prove che dimostrano come il Canada abbia potato avanti pratiche di dumping sulle esportazioni diin, causando danni sostanziali all’industria nazionale, ha dichiarato il ministero. L’e’ una misura commerciale legittima che rispetta le regole dell’OMC per proteggere le industrie nazionali, e c’e’ una differenza fondamentale tra l’e le misure discriminatorie del Canada che violano le regole dell’OMC, ha dichiarato il ministero. (Xin) Agenzia Xinhua