Milan nuovi guai per Fonseca | è finito ko si teme lungo stop

(Di domenica 8 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 8 Settembre 2024 19:03 di Giancarlo Spinazzola, Pauloè nei: infortunio in nazionale per un calciatore rossonero, la possibile diagnosi e siunnon finiscono mai. Anzi, a volte, si susseguono un po’ come le ciligie, uno tira l’altro. In casadue punti in appena tre giornate di campionato, nessuna vittoria ed il nuovo corso di Pauloche già inizia a fare acqua da tutte le parti. Il tecnico ènel mirino della critica, proprio come la dirigenza rea di una scelta che non ha mai convinto tutti i tifosi. Già a partire dal dopo sosta, ilnon potrà sbagliare più: servono punti pesanti per risalire la china in classifica e prepararsi al meglio alla Champions League che prenderà il via a breve. I rossoneri devono dare risposte e mostrare anche come il caso Theo-Leao sia soltanto un brutto ricordo.