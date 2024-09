Ius scholae ius soli ius culturae | quanti sarebbero i nuovi italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Durante l’estate si è tornati a parlare di un possibile cambiamento della legge sulla cittadinanza, per concederla a chi è nato in Italia da genitori stranieri o a chi vi ha frequentato un ciclo scolastico. Al centro del meccanismo sarebbe la scuola. di Enrico Di Pasquale (Fonte: lavoce.info) La normativa italiana fondata sullo ius sanguinis Se chiedessimo a un bambino “chi sono gli?”, la risposta più ovvia sarebbe: “quelli che abitano in Italia”. In realtà, ovviamente, non tutte le persone che abitano in Italia hanno cittadinanza italiana: su 59 milioni di residenti, circa 5 milioni sono stranieri. La distinzione tra “cittadini” e “stranieri” è stabilita dalla legge, e varia da paese a paese. Negli ultimi dieci anni il dibattito sulla cittadinanza è emerso più volte, quasi carsicamente, senza arrivare mai a una modifica sostanziale della normativa vigente (legge 91/1992).