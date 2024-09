Graziani certo | Inter con 4 attaccanti! Dove peschi peschi bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024)si fida del reparto offensivo dell’, con quattroa disposizione di Simone Inzaghi. La differenza con la Juventus. RIVALITÀ – In collegamento su Radio Sportiva, Francesco ‘Ciccio’ha parlato della lotta scudetto cone Juventus in prima fila. L’ex giocatore e oggi opinionista si è espresso sulle due squadre elogiando anche il parconerazzurro: «La Juventus quest’anno dovrà essere la prima rivale dell’per lo scudetto, dovrà essere competitiva sia in Italia ma anche in Europa. L’ha quattro: Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic. Lì. La Juventus, da questo punto di vista è un po’ più in difficoltà, ma vedremo».