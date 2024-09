Beetlejuice Beetlejuice parte in testa al Box Office ITALIA

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo la breve parentesi alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attesoieri ha esordito nelle salene. Quanto avrà incassato all’esordio? Secondo i dati offerti da Cineguru, il nuovo film di Tim Burton ha esordito ieri, giovedì 5 settembre, con un incasso stimato di 342 mila euro, ed una media per sala di 764 euro. Il dato registrato all’esordio è da considerare buono, anche in virtù del fatto che il Nordieri ha subito la furia del maltempo, con conseguenze chiare anche sull’affluenza nelle sale. Il confronto con l’opening day di Dumbo (il precedente film di Burton) è inoltre abbastanza positivo, a tal proposito va ricordato che tale film nel 2019 ha esordito con 381 mila euro, per chiudere la sua corsa al Boxa quota 11,2 milioni.