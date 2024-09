Nautica Grosso | Presto Salone Genova otterrà certificazione sostenibilità Iso 20121

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 set. - (Adnkronos) - Il 64°Nautico Internazionale diè alle porte e tra i temi che caratterizzeranno questa edizione 2024 c'è quello della, come sottolinea Maurizio, Direttore tecnico edelNautico di, a margine della conferenza stampa di presentazione del, in programma adal 19 al 24 settembre prossimi: “Siamo abituati a fare le cose al meglio e non ci piace puntare alla sufficienza. Vogliamo che non ci siano sbavature su quello che presenteremo quando otterremo laIso, specifica per gli eventie riconosciuta a livello internazionale. E la otterremo”.