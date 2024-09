Rimprovera un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi notturni anziano aggredito | è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Bastia Umbra (Perugia), 1 settembre 2024 – Scende di casa perché svegliato daglidi alcunie loro lo aggrediscono brutalmente. L’uomo di 77 anni si trova ora inall’ospedale di Perugia. E’ successo a Bastia Umbra nella notte tra sabato 31 e domenica 1 settembre. Secondo quanto spiegato dai carabinieri che stanno compiendo accertamenti sull’accaduto, il 77enne, residente nel centro cittadino, sarebbe sceso nel giardino di casa perché svegliato daglidi undi giovani. A seguito di una accesa discussione con gli stessi, l’uomo sarebbe stato colpito e lasciato a terra. Soccorso immediatamente dai familiari, è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato ricoverato in. Secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.