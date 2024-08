Storie di donne tra ieri e oggi Il convegno sull’universo femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) TORRE DEL LAGO La donna nella cultura, nell’arte, nel teatro, nella magistratura, nella società civile contemporanea. Sono questi, e molti altri, gli spunti di riflessione che saranno al centro della conferenza in programma domani, alle 17, all’Auditorium “Enrico Caruso“ al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, a ingresso libero, organizzato dall’associazione culturale Roberto Mei, in collaborazione con le Rispettabili Logge dell’Oriente di Viareggio, del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani e con il patrocinio del collegio dei Maestri Venerabili della Toscana, del Comune, della Fondazione Mario Tobino e dell’associazione Woman To Be.