Finita l’avventura a Sezze di Carolina Gargiulo Il saluto della dirigente dell’Istituto Comprensivo Valerio Flacco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Scorrono veloci questi ultimi giorni di servizio presso l’Istitutodi. Fra i tanti impegni mi fermo un attimo, attraversano la mia mente tanti volti, tanti momenti di condivisione, tanti progetti realizzati, conclusi e da concludere, tanti luoghi divenuti per me familiari”. Inizia così il messaggio chesetino negli ultimi 6 anni, ha voluto affidare ai suoi canali social per salutare collaboratori, ragazzi e genitori che per così tanto tempo hanno fatto partesua vita quotidiana. “Sei anni intensi di lavoro – continua lascolastica – che ho cercato di svolgere facendo del mio meglio. Pur tra le inevitabili difficoltà non sono mancate tante soddisfazioni e gratificazioni personali e professionali.