Alcaraz-Van De Zandschulp oggi in tv | orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

(Di giovedì 29 agosto 2024) Carlosse la vedràcontro Botic Van Denel match valido per ildegli US. Ancora le luci dell’Arthur Ashe per il vincitore dell’edizione 2023 del torneo di New York. Lo spagnolo, che all’esordio a sprazzi si è un po’ rilassato contro l’australiano Li Tu, cosa che gli accade non di rado nelle fasi iniziali dei tornei dello Slam, ora affronta un giocatore esperto, ma protagonista di uncomplicato. L’olandese ha sfruttato anche un paio di challengers per solidificare la sua posizione tra i primi 100 del ranking mondiale, poi qui a Flushing Meadows l’esordio vincente con un secco 3 a 0 ai danni di uno Shapovalov sempre più involuto. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Tu scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto come 2°match dall’01:00.