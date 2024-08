Usa 2024 Kamala Harris accetta la nomination e attacca Trump | Non è una persona seria – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) La quarta e ultima giornata della convention del Partito Democratico statunitense a Chicago non poteva che concludersi con lei,, che la scorsa notte hato formalmente di raccogliere il testimone da Joe Biden e candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Nel suo discorso, il più atteso da quando è iniziato il raduno dei dem in Illinois,ha cercato di presentarsi come una leader pragmatica, determinata ad archiviare una volta per tutte la retorica e le politiche del suo avversario Donalde immaginare «a new way forward», una nuova strada per andare avanti. «Con questa elezione il nostro Paese ha l’occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Ha la chance di tracciare una nuova strada da seguire.