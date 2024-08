Contratto non rinnovato | Milano esclude i poveri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Io vivo in questo alloggio da più di 20 anni. Venti metri quadri a 320 euro al mese, più le spese. Da quando ilè scaduto non mi è stato piùma ho sempre pagato l’indennità di occupazione attraverso i bollettini che mi sono sempre stati mandati, puntualmente". A raccontare la sua storia è Gianfranco Soranno, inquilino sessantaquattrenne di un alloggio Pat in via Paolo Bassi 22, zona Maciachini. Vive nell’incubo di uno sfratto che potrebbe concretizzarsi da un giorno all’altro e ieri si è presentato in Tribunale per l’udienza di convalida del provvedimento. "Ho ottenuto il rinvio a novembre. Almeno posso tirare un sospiro di sollievo", commenta al Giorno. Originario di Matera, spiega di essersi trasferito a32 anni fa. Professione? "Artista.