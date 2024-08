Chi sono i carabinieri del Gis intervenuti a San Candido | dall’antiterrorismo all’anticrimine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

San(Bolzano), 18 agosto 2024 –gli uomini senza volto. Gli specialisti delle operazioni ad alta tensione. Il Gis deiintervenuto a San(Bolzano) per catturare un killer che si era barricato in casa dopo aver ucciso il padre e una vicina, ha attraversato la storia d'Italia. La storia del Gis Il Gruppo intervento speciale è nato nel 1978, voluto fortemente da Francesco Cossiga, allora ministro dell'Interno. L'Italia era in piena emergenza terrorismo. Come oggi, fin dagli esordi gli uomini del Gis arrivavano dall'allora 1°BattaglioneParacadutisti "Tuscania". Dalle operazioni antiterrorismo alla liberazione degli ostaggi Il battesimo per il reparto arriva due anni più tardi, è il 1980 quando il Gis interviene nel supercarcere di Trani in rivolta. Poi arrivano i blitz nella liberazione degli ostaggi e la cattura dei boss mafiosi.