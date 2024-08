CdS – ecco la proposta al Rennes

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-11 11:00:54 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Per uno che entra, forse uno che esce. Da una parte Assignon, dall’altra Abraham. La Roma sembra aver individuato il giusto profilo per ricoprire il ruolo di terzino destro lasciato scoperto dopo l’epurazione di Rick Karsdorp e ora vuole puntare definitivamente su Lorenz Assignon del. Florent Ghisolfi è pronto adesso a trattare con Massara per cercare di strappare la condizione più vantaggiosa per regalare a De Rossi l’esterno prima dell’inizio del campionato. I rapporti tra la Roma e ilsono ottimi grazie alla cessione per 23 milioni di euro di Enzo Le Fée, non per questo però l’operazione si preannuncia semplice.