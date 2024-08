Oro nella pallavolo femminile da Egonu a Orro e Sylla | chi sono le campionesse dell’Italvolley | Tutte le biografie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Medagliate e leggendarie. La formazione olimpica del volley– guidata da Julio Velasco – entrerà di dirittostoria dello sport italiano. Il gradino più alto del podio – ottenuto contro gli Stati Uniti per 3-0 (25-18; 25-20; 25-17) – suggella una spedizione ai limiti della perfezione. Ma chile giocatrici che hanno vinto la medaglia d’oro? Da Paolaal capitano Anna Danesi, ecco le loro storie, insieme a quelle di Myriame Alessia. Olimpiadi 2024, il Medagliere LIVE Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno Alessia– PalleggiatriceOriginaria di Narbolia, in provincia di Oristano, la carriera di Alessiacomincia nell’Ariete.