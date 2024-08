Haunted Lands recensione del gioco da tavolo | Spettri a Kalena

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)– Grande successo dell’ultima Play tenutasi a Modena,è un titolo super accattivante edito dalla casa romana Ludus Magnus Studio. Si tratta di unper 2-4 persone dai 14 anni in su ed ogni partita ha una durata media di circa 60 minuti. Viaggi,e pecunia – Ambientazione e Contenuto La città dinacque in seguito a La Grande Diaspora, grazie agli Esploratori che scovarono questa terra rigogliosa ed incontaminata. Ben presto scoprirono che il motivo di ciò era che l’intera regione era abitata da numerosissimi e tormentati, i quali non riuscivano ad oltrepassare verso il mondo dei morti.Il popolo diè sopravvissuto per intere generazioni celandosi all’interno della propria città e sopravvivendo con lo stretto indispensabile, ma ora è necessario recuperare le risorse al di fuori delle mura.