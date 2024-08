Gli accessori capelli stravaganti vincono allo Street Style di Copenaghen

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sognando una nuova estate. LaFashion Week SS 2025, con le collezioni dedicate alla prossima primavera estate, offre tendenze che saranno di punta tra un anno. Mentre si è nel pieno di questa stagione calda, in vacanza o in prossimità di esse, dalla capitale danese arrivano spunti destinati a un futuro lontano. Lovince con i suoiraccolti e glisempre. Perché dalla capitale danese, famosa per il design, gli spazi verdi, le biciclette e la sostenibilità (oltre che per la sua sirenetta) arrivano sempre idee libere, divertenti colorate. Da mettere in atto, sulla propria testa.