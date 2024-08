Teotino | Chiesa-Inter? Ha una decisione chiave Gudmundsson rischio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Si parla dicome possibilità per l’, non entro fine mercato ma nel 2025 a parametro zero. Il giornalista, nella puntata di questo pomeriggio di Microfono Aperto su Radio Sportiva, evidenzia una situazione. E toglie molte possibilità al trasferimento di. IL NOME A ZERO – Per Federicol’sembra una possibilità solo per il 2025 a parametro zero, tanto che la Juventus sta disperatamente cercando soluzioni alternative per scongiurare questo scenario. Gianfranconon è convinto: «Bisogna vedere se deciderà di restare un anno fermo. Per un giocatore della sua età stare un anno fermo, dopo aver avuto queste difficoltà al rientro dall’infortunio con guai fisici piccoli che gli hanno impedito di avere continuità di rendimento, non è utile.