Trenta nuove bodycam tablet e scanner arrivano i vigili robocop

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Rivoluzione digitale in vista per la polizia locale di Monza. Il Comune con l’ultima variazione di bilancio di giugno ha messo sul piatto ben 250mila euro per far transitare le attività del comando cittadino da un approccio analogico a uno totalmente informatizzato. Verranno aggiornati gli hardware e i software dei sistemi operativi e acquistati nuovi, stampanti portatili, smartphone,, ma anche dotazione tecnologica per la sicurezza degli agenti, con l’arrivo di. "Si tratta di un complesso di dotazioni tecnologiche che permetteranno nei prossimi mesi di digitalizzare tutte le attività operative degli agenti, ma anche burocratiche, come pagare una multa – spiega l’assessore al Bilancio di Monza Egidio Longoni –. Un investimento che date le esigenze della nostra forza di polizia non era più rimandabile".