Ostia lotta allo spaccio di droga | arrestati 7 pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma negli ultimi giorni in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di, di sostanze stupefacenti e una per furto; denunciato in stato di libertà un 20enne poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. LoI poliziotti del X Distretto Lido di Roma, con l’ausilio della Squadra Cinofili, hanno arrestato una 48enne italiana gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di. I poliziotti hanno individuato l’appartamento della donna, in zona Campo Ascolano, che era deditadi sostanze stupefacenti attraverso la finestra del garage della sua abitazione.