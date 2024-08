Adm prende le distanze dall’iniziativa editoriale della Brooklands New Media Ltd

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 2 agosto 2024) Adm si dice estranea all’iniziativa che non ha ricevuto alcun riscontro positivo ne contributo dall’Amministrazione Roma. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è venuta a conoscenza di un’iniziativaindipendente, promossa dalla casa editrice britannicaNewLtd, che sta raccogliendo inserzioni pubblicitarie per realizzare una pubblicazione concernente le attività e la storia dell’Agenzia, dal titolo “ADM – The Italian Customs and Monopolies Agency: Celebrating 25 years”, destinata ad essere distribuita gratuitamente ai lettori-partnerstessa casa editrice. ADM sottolinea la sua totale estraneità alla predetta iniziativa, che non ha ricevuto dall’Amministrazione alcun positivo riscontro né contributo, sia nella forma di testi che di immagini.