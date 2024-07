I cantieri della Torino-Lione laboratorio di sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Fare deiferroviaunper costruire nuove pratiche e ripensare laapplicata alle grandi opere. È l'obiettivo con cui il promotore binazionale dell'opera Telt si è riunito a Parigi con le grandi imprese internazionali che stanno costruendo il tunnel di base del Moncenisio, dando avvio al primo Lyon-Turin Engagement Forum. Gli impegni sono raccolti nel paper "Commitment to the construction sites of the Lyon-Turin railway line", presentato a Casa Italia, nell'ambito delle Olimpiadi di Parigi dedicate proprio al tema. Gli impegni presi dalle imprese nel Patto di integrità esottoscritto al momentofirma dei contratti si trasformano in azioni: il Forum accompagnerà l'avanzamento dell'opera e sarà un appuntamento di verifica delle azioni messe in campo.