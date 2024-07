Privatizzazione IIA Fismic | speculazione o rilancio?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Segreteria Provinciale della/Confsal di Avellino ha riunito questa mattina a Flumeri il Direttivo dei lavoratori IIA guidati dall’RSU Giovanni Garofano. Il passaggio da pubblico al privato, voluto dal Governo Meloni e concretizzato dal Ministro Urso, segna la fine di una storia industriale che aveva accarezzato l’idea di un polo nazionale di produzione degli autobus Made in Italy. “Siamo tutti in mare aperto”, dichiara il Segretario Zaolino a conclusione della riunione di Flumeri. Verificheremo le intenzioni di Civitillo e capiremo quale sarà l’impatto sul futuro della fabbrica di Flumeri e quali sacrifici saranno chiesti ai lavoratori per ottenere una svolta vera e concreta. Da parte nostra ci sarà un’attenta valutazione e se il piano industriale sarà convincente daremo il nostro appoggio.