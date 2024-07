La Polizia stradale di Cosenza ha sequestrato alcuni autovelox ritenuti illegali | sigilli anche in altre Regioni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 29 luglio 2024) La PolStrada bruzia ha posto sotto sequestrosulla retedella provincia diin. Il sequestro riguarda apparecchiature presenti in vari comuni e città quali Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis. Il provvedimento è stato emesso dal gip nell’ambito di un’attività d’indagine delegata dalla Procura didopo quanto emerso dagli accertamenti sulla “non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-exspeed v.2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo la statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia die la statale 106”.