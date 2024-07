Il monarca è in vacanza in Scozia con tutti i working royal per pianificare il prossimo decennio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sarà un vero e proprio verticequello che re Carlo III e la regina Camilla ospiteranno nelle prossime settimane nelle sale del castello di Balmoral. Una riunione d’emergenza che il sovrano ha voluto convocare per definire le strategie da applicare nei prossimi dieci anni, considerata la penuria di reali in grado di rappresentarlo in via ufficiale, causata dalle malattie di re Carlo III e Kate Middleton, oltre che dal recente incidente ippico di Anna d’Inghilterra. Ma la questione principale da risolvere rimane, in realtà, il problema Sussex.