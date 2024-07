Parigi 2024 Boxe | Mouhiidine e Sorrentino eliminati all’esordio vincono Mullojonov e Kyzaibay

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Esordio amaro per Aziz Abbes, che esce di scena contro l’uzbeko Lazizbeknel primo turno della categoria 92 kg del torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Termina tra le polemiche, per split decision con il punteggio di 4-1, l’incontro dell’italiano, per cui è risultato decisivo il taglio all’occhio procurato nel primo round. Così, dopo tre round, termina l’avventura diai Giochi di. RISULTATI COMPLETI DEL 28 LUGLIO ITALIANI IN GARA IL 28 LUGLIO IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOProsegue il momento nero dellaitaliana anche al femminile. Giordanaè stata infatti eliminatanella categoria 50 kg alle Olimpiadi di. Delusione dunque per l’azzurra, che si era presentata nella capitale francese per puntare a una medaglia dopo essere uscita ai quarti a Tokyo.