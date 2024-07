Ginnastica artistica Cesena fa il tifo per Casali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)a cinque cerchi. Al villaggio olimpico di Parigi in questi giorni è arrivato anche Lorenzo Minh, atleta del Gymnastic Romagna Team, con la quale ha conquistato il secondo posto nazionale. L’appuntamento è per domani alle 20, quandoscenderà in padana a Bercy con la maglia della nazionale azzurra, seguito dal vivo dallo stesso presidente Corrado Maria Dones e dal tecnicote Roberto Germani, pronti a tifare per lui., nato il 12 settembre 2002 ad Hanoi in Vietnam, è stato adottato da una famiglia di Ancona, che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato in ogni aspetto della vita, compresa ovviamente quella sportiva. Il talentuoso ginnasta da parte sua non si è mai risparmiato, conquistando successi su successi e migliorando costantemente.