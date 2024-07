Temptation Island 2024 diretta ultima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fine del viaggio nei sentimenti per le quattro coppie ancora in gioco nell’undicesima edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. Come ogni giovedì, qui su DavideMaggio.it scatta dunque il liveblogging, per seguire e aggiornarvi inminuto per minuto su tutto ciò che accade nell’ultimo appuntamento del reality show estivo di Canale 5. Anticipazioni sesta edPer quest’ultimo appuntamento, dopo la quintatrasmessa eccezionalmente ieri sera, il focus si concentrerà sulle quattro coppie rimaste. Sono quelle formate da Matteo Vitali e Siria Pingo, da Tony Renga e Jenny Guardiano, da Raul Dumitras e Martina De Ioannon e da Alex Petri e Vittoria Bricarello. Il viaggio degli ultimi due sembra già arrivato ad un punto di svolta.