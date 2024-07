Napoli Forcella | sorpreso in possesso di droga Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024): L’indagato aveva con se 100 grammi di stupefacenti. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga. Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Decumani, passando in via, hanno notato un uomo uscire da uno stabile e, dopo aver confabulato con un altro uomo, ha riposto qualcosa all’interno del vano sottosella del proprio scooter. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un involucro di hashish del peso di 83 grammi, recuperato immediatamente. All’interno del sottosella dello scooter in uso all’uomo, invece, i poliziotti hanno rinvenuto sei involucri di hashish del peso di 17 grammi circa. L’altro uomo, anch’egli sottoposto a controllo, è stato trovato indi 1.