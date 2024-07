Infermieri salta lo sciopero d’estate | Non ci fermiamo | resta l’agitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) "Non abbiamo trovato un accordo: noi non ci, ma lorimane l’ultima spiaggia". Netto e coinciso. Così Claudio Cullurà, segretario di NurSind Arezzo, commenta la fumata nera di ieri dopo il vertice in prefettura tra le sigle sindacali e i vertici dell’azienda sanitaria. I tre sindacati che rappresentano la stragrande maggioranza degliaretini, NurSind, Nusing Up e Usb, avevano proclamato sabato scorso lo stato di agitazione e il conseguente tentativo di conciliazione in Prefettura. A qualche giorni di distanza le acqua non si sono calmate, anzi le posizioni tra gli interlocutori sono distanti anni luce. "Mancano all’appello centinaia die Oss, il cui numero e anche difficile da stimare, ma l’azienda si difende dicendo che rispetto al 2019 ci sono 156in più, peccato che già allora ne mancavano altrettanti", spiega Claudio Cullurà.