Indagine su una storia d’amore intervista esclusiva ad Alessio Vassallo Barbara Giordano e al regista Gianluca Maria Tavarelli | Apparire è la malattia dei nostri tempi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva nelle sale il 18 luglio “su una”, il nuovo film diinterpretato da. I due attori vestono i panni di Paolo e Lucia, una coppia che si è amata tantissimo ma che sta attraversando un momento di difficoltà. Per riaccendere la fiamma e cercare uno sbocco per la loro carriera, dopo la scoperta da parte di lei sui social di un tradimento di lui, i due decidono di partecipare a uno show televisivo in cui devono mettere la loro relazione sulla pubblica piazza. Una commedia che arriva a toccare i toni del surreale con la famiglia di lui preoccupata di dover uscire di casa per la vergogna.