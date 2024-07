Tromba d’aria a Ischia temporali fortissimi e strade allagate | le immagini del disastro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Questa mattina la Campania è stata investita da un’ondata di maltempo, come previsto dal bollettino di allerta meteo della Protezione Civile. L’isola diè stata particolarmente colpita, registrando danni e disagi a causa diintensi e raffiche di vento. Violentihanno colpito in particolare la zona di Forio. A Citara, la strada che conduce alla spiaggia e il piazzale degli autobus sono stati completamente allagati. Anche la zona di Casamicciola ha subito allagamenti, soprattutto nella parte alta di piazza Maio. Trombesono state avvistate al largo dei versanti Sud ed Est dell’isola. Isono stati accompagnati da numerosi fulmini, creando delle vere e proprie tempeste elettriche in alcune aree. “Per ora nessun disagio o danno. Neanche in prossimità della frana”, afferma all’Adnkronos il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino.