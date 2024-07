Basket LeBron James portabandiera Usa alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) – Non solo leader del Team USA, ma(Foto Usa) sarà anche ildegli Stati Uniti d’Americadi2024 nella cerimonia di apertura in programma il prossimo 26 luglio. Perquesta è la quarta Olimpiade della carriera, avendo vinto un bronzo nel 2004 e due ori nel 2008 e nel 2012. A distanza di 20 anni torna ai Giochi Olimpici, lo fa con una carriera clamorosasp: 20 volte NBA All-Star, 4 titoli NBA vinti, dal 2023 diventato il miglior scorer di tutti i tempi nella storia della NBA. “È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può riunire tutto il mondo”, ha dichiarato