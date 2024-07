Ai Stories | Associazione Telecomandi Anonimi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sì, l’ho fondata io l’. Ce n’era un grande bisogno. C’è troppa disperazione in giro. Da quando i bambini sono tornati a giocare all’aperto è cambiato tutto. Ma gli adulti non sono da meno, ipocriti. Senza offesa ma prima hanno comprato questi enormi televisori, ci hanno blandito, ci hanno illuso. E poi niente: ci trattano come soprammobili. L’autostima è a zero. C’è chi dice che sia colpa degli ambientalisti: a forza di parlare di pianeta la gente ci vuole mettere i piedi sopra. C’è chi dice che sia colpa del costo dell’energia. Vero, le bollette parlano chiaro ma non spegnete i vostri televisori! C’è chi dice che sia colpa degli apparecchi acustici per gli anziani, piccoli e invisibili, che hanno azzerato la necessità di tenere un televisore acceso per dimenticarsene.