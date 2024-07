AEW | Nuovo match aggiunto alla card di All In II? Jack Perry torna sul luogo del misfatto?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) Durante l’ultimo episodio di Collision, andato in onda ad Arlington, Texas, Darby Allin ha vinto il suocontro The Beast Mortos, in una sorta di “esibizione” e preparazione a Blood & Guts. Ricordiamo che proprio mercoledì prossimo, a Dynamite, il team AEW dell’ex partner di Sting se la vedrà con l’Elite, in quello che sarà ilfulcro dello show. Dopo la vittoria convincente di ieri notte, ottenuta dopo il Coffin Drop, Allin ha preso il microfono e ha ufficialmente sfidatoin quel di All In II, il PPV in programma nuovamente a Wembley, a Londra, tra poco più di un mese. Il, ovviamente, in caso di conferma dovrebbe essere in palio per il TNT Championship conquistato da poco dallo Scapegoat, con quest’ultimo che si appresta a fare ritorno neldel