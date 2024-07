LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar va via da solo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.15 E intanto lo sloveno sta piano piano riducendo il margine dai primi: 2’25” da Jorgenson, per lui già 14” sul duo Evenepoel-Vingegaard. 16.14 In gruppo si stacca anche Gee, mentre c’è la progressione di Tadej! Evenepoel prova a rimanere a ruota, ma lo sloveno ha una sessantina di metri di vantaggio! 16.13 Jorgenson però può vantare al momento 30” di vantaggio su Carapaz. 16.11 Carapaz prova di nuovo a raggiungere Jorgenson, Yates prova a rimanere a ruota. Cede invece Kelderman. 16.09 10 chilometri al traguardo per Matteo Jorgenson! 16.07 Ciccone non si vede, mentre Mas e Rodriguezz vanno del loro passo. Sta cedendo però anche Buitrago. 16.06 Reggono ancora sia Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) che Derek Gee (Israel-Premier Tech).