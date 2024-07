Dimaro entusiasmo per la presentazione della squadra | messaggio di Conte ai tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) In questi minuti il Napoli ha presentato ufficialmente alaper la prossima stagione. Attesa da parte dei. Dopo una stagione piuttosto difficile in casa Napoli è tempo del riscatto. La società ha deciso di puntare su Antonioe vuole ripartire dopo un decimo posto che ha escluso – dopo tanti anni – gli azzurri dall’Europa. In questi giorni il Napoli ha effettuato un duro ritiro ae questa sera la società ha ufficialmente presentato la. Tantononostante la pioggia e Decibel Bellini ha presentare a uno a uno gli uomini che ci terranno compagnia la prossima stagione. Una folla gremita in uno degli eventi più importanti in quel di