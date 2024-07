Un tributo ai big della musica Lanza Donà e i loro ’spiriti guida’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La rassegna Mundus stasera alle 21,30 sbarca nel cortile di Palazzo dei Principi, in centro a Correggio, con "Spiriti guida" di Cristinaalla voce e Saverioalla chitarra. I due artisti mettono in scena uno spettacolo ricco ed eterogeneo, che accosta al repertorio di Cristinal’opera di quegli artisti (gli spiriti guida) che hanno nutrito laanima e contagiato ilcammino. Lo spettacolo delinea un percorso in cui le canzoni, scritte spesso a quattro mani con, fanno affiorare i brani deiartisti di riferimento, dai primi ascolti giovanili fino a oggi, in una rilettura che attinge da Battisti ai Bee Gees al compositore Claudio Monteverdi, dai Beatles a Sinead O’Connor, passando per De Gregori, Bjork, Bowie e molti altri. a.le.