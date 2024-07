Quali scenari economici per una nuova presidenza Trump? Risponde il prof Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono sufficienti una decina di giorni nell’America del New England per rendersi conto di quanto infuocato sia il dibattito nell’opinione pubblica americana su temi che esulano dal torrido caldo che ha investito la costa atlantica degli Usa. Dalla percezione diretta che si ha dall’incontro con gli americani, dai commentari nei media e dai segni tangibili che provengono dall’economia e dai mercati si trae un senso di grande agitazione nella democrazia americana che i media italiani raramente riescono a esprimere. Naturalmente, fanno eccezione questi giorni in cui la notizia e le reazioni all’attentato adominano tutti i media. Superato lo scalpore per questo evento, si direbbe che i fatti d’oltreoceano vengono solitamente portati all’attenzione popolare italiana dopo i problemi pressanti di casa nostra.