Milan | il 13 agosto sfida con il Monza per il trofeo Silvio Berlusconi

(Di martedì 16 luglio 2024) Torna il ““, latra. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di, quest’anno è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13, con fischio d’inizio alle ore 21, in diretta televisiva su Canale 5. Questa iniziativa, istituita dalo scorso anno, mantiene vivo il ricordo di, che con i due club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale. Per Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero, sarà la prima a San Siro sulla panchina del. L’allenatore portoghese sfiderà Alessandro Nesta, neotecnico del, che, dopo aver indossato la maglia rossonera per dieci anni, affronterà ora ilper la prima volta. Il match si inserisce nel contesto delle celebrazioni del 125° anniversario dalla nascita del club rossonero.